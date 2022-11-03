Trabzon HavalimanÄ±'nda unutulan eÅŸya aÃ§Ä±k artÄ±rmaya Ã§Ä±kÄ±yor

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Trabzon HavalimanÄ±'nda unutulan 312 adet muhtelif eÅŸya 27 bin 550 TÃ¼rk LirasÄ± muhammen bedel Ã¼zerinden aÃ§Ä±k artÄ±rma ile ihale edilerek satÄ±lacak.



SÃ¶z konusu kayÄ±p eÅŸya satÄ±ÅŸÄ±na ait ihale ÅŸartnamesi Trabzon HavalimanÄ± BaÅŸmÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Pazarlama ve Ticaret MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden temin edilebilir. Ä°haleye katÄ±lmak isteyenler 10 bin TÃ¼rk LirasÄ± geÃ§ici teminat verecek. Ä°hale 15 KasÄ±m 2022 tarihinde Trabzon HavalimanÄ± BaÅŸmÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde yapÄ±lacak.



DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.