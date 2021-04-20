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Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Nisan 2021 Salı 10:30
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Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Trazbon Üniversitesi “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alacaktır.

Başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 48. Maddesindeki genel şartları ve “Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”sinde (http://www.trabzon.edu.tr/mevzuat/yonerge/ogretimuyeyukselme.pdf) istenen şartları sağlamaları gerekir.

Öğretim üyesi alımında aranan özel/genel şartlarla birlikte başvurusu süresi, yeri ve tarihiyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

İLAN.GOV.TR

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