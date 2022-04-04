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Trabzon Üniversitesi TMY ve Engelli kadrolarına işçi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
04 Nisan 2022 Pazartesi 13:33
Trabzon Üniversitesi TMY ve Engelli kadrolarına işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı tüm işyerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanun’un 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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