Trakya'dan İstanbul'a giden araçlara bugün de izin yok

TEKİRDAĞ - Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) dünkü duyurusunun ardından bugün de Trakya'dan İstanbul'a araç geçişine izin verilmiyor.



İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Trakya'daki ulaşımı da etkiledi. Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri, KGM'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul'a araç geçişini yasakladı. Dün alınan kararın ardından bugün de Trakya'dan İstanbul'a gidecek araçların geçişine izin verilmedi. Tekirdağ'da başta TEM olmak üzere geçiş güzergahlarında polis ve jandarma ekipleri önlem alıp, uygulama noktaları oluşturdu. İstanbul'a gitmek isteyenler geri çevrilirken, TIR'lar ise parklarda bekletiliyor.



MAHSUR KALANLAR İÇİN YURTLAR AÇILDI



Tekirdağ Valiliği, yollarda mahsur kalanların ise yurtlarda ağırlandığını belirterek "İstanbul ilinde yaşanan hava koşulları nedeni ile ilimizde misafir ettiğimiz; 133 vatandaşımızı Süleymanpaşa ilçemizde, 4 vatandaşımızı Çorlu ilçemizde yurtlarımızda ağırladık, ihtiyaç olduğu müddetçe de ağırlamaya devam edeceğiz. Hava muhalefeti nedeni ile yollarda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması halinde yardım ekiplerimiz derhal yönlendirilecektir" açıklaması yaptı.



KIZILAY'DAN BEKLEYENLERE İKRAM



Kırklareli ve Edirne'de de polis ve jandarma ekipleri, İstanbul yönüne giden araçların geçişine izin vermiyor. Kırklareli'de, İstanbul'a ulaşımın sağlandığı yollarda bekleme noktaları oluşturuldu. Kızılay ekipleri de bekleyenlere yiyecek ve içecek ikram etti. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), dün yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a girişlerin kapatıldığını duyurmuştu. Kararın ardından Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri de İstanbul yönüne gidecek araçlara izin verilmeyeceğini açıklamıştı.