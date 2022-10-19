'Trakya, Rus gazÄ±nÄ±n Avrupa'ya gÃ¶nderileceÄŸi en uygun merkez'

TEKÄ°RDAÄž NamÄ±k Kemal Ãœniversitesi Ã‡orlu MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Avrupa'ya gÃ¶nderilecek gaz iÃ§in TÃ¼rkiye'de merkez kurulmasÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Trakya'yÄ± iÅŸaret etmesinin bÃ¶lge iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi. Prof. Dr. Tecer, "Trakya'yÄ± enerjinin daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in uygun bir bÃ¶lge olarak deÄŸerlendiriyoruz. AyrÄ±ca enerjide dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± bir Ã¼lkeyiz. Bu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n da bu projelerle biraz daha azalacaÄŸÄ±, buradan Ã¼lke ekonomisinin de faydalanacaÄŸÄ± bir tesisi olacaktÄ±r"Â dedi.



Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Avrupa'ya gÃ¶nderilecek gazÄ±n TÃ¼rkiye'de doÄŸal gaz merkezi kurulup daÄŸÄ±tÄ±labileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Putin'in TÃ¼rkiye'de bÃ¼yÃ¼k bir gaz merkezi kurulmasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da Trakya'nÄ±n en Ã¶nemli yer olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. TekirdaÄŸ NamÄ±k Kemal Ãœniversitesi Ã‡orlu MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer,Â TÃ¼rk AkÄ±m projesine dikkati Ã§ekerek, Trakya'yÄ± enerjinin daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in uygun bir bÃ¶lge olarak deÄŸerlendirdiklerini kaydetti.



'TÃœRK AKIM PROJESÄ° DE VAR'



TahÄ±l koridorundan sonra enerji koridorunun da gÃ¼ndeme gelmesiyle gÃ¶zler bÃ¶lgeye Ã§evrilirken, Rusya ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki TÃ¼rk AkÄ±m projesinde Ã§evresel etkiler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmalar yapan Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, projenin TÃ¼rkiye ve Trakya iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶yledi. Trakya'nÄ±n TÃ¼rkiye'nin sanayi ve Avrupa'ya geÃ§iÅŸ noktasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bÃ¶lgelerden biri olduÄŸunu belirten Prof. Dr. Tecer, "Bu bÃ¶lgede bir daÄŸÄ±tÄ±m Ã¼ssÃ¼nÃ¼n kurulmasÄ± son derece isabetli olacaktÄ±r. Biliyorsunuz, Rusya doÄŸal gazÄ±nÄ± Trakya bÃ¶lgesinde yine TÃ¼rk AkÄ±m projesiyle KÄ±yÄ±kÃ¶y'de hem iÃ§eride hem de dÄ±ÅŸarÄ±ya sevk edecek ÅŸekilde bir tesis kurulmuÅŸtu, burada vardÄ±. Biz de o projede oranÄ±n Ã§evresel etkileri Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtik. Dikkat edilmesi ya da Ã¼zerine konuÅŸmamÄ±z gereken konu, Trakya hassas bir bÃ¶lge, potansiyeli yÃ¼ksek. Ama doÄŸal kaynaklarÄ± ve Ã§evresel deÄŸerlerinin de korunmasÄ± gereken bir bÃ¶lge. Bu anlamda projenin detaylarÄ± Ã§Ä±ktÄ±kÃ§a mutlaka sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir tesisin, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir tesisin sÃ¼rdÃ¼rebilinir faaliyetin olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde adÄ±mlar atÄ±lacaktÄ±r. Ama konum olarak, lojistik merkezi olarak hem Avrupa'ya yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± hem Asya, Avrupa arasÄ±ndaki baÄŸlantÄ± noktasÄ± gibi bir konum olmasÄ± nedeniyle Trakyaâ€™yÄ± enerjinin daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in uygun bir bÃ¶lge olarak deÄŸerlendiriyoruz. AyrÄ±ca enerjide dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± bir Ã¼lkeyiz. Bu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n da bu projelerle biraz daha azalacaÄŸÄ±, buradan Ã¼lke ekonomisinin de faydalanacaÄŸÄ± bir tesisi olacaktÄ±r" diye konuÅŸtu.



'GAZ VARLIÄžI VE FÄ°YATI GÃœVENCE ALTINDA'



Ã‡orlu MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi Makine MÃ¼hendisliÄŸi Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Serdar Osman YÄ±lmaz da bÃ¶lgenin doÄŸru bir tercih olduÄŸunu sÃ¶yledi. Trakya'nÄ±n Bulgaristan'a, Yunanistan'a sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n olmasÄ±, Ege ve Karadeniz'e sahilinin bulunmasÄ±nÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir avantaj olduÄŸunu belirten Prof. Dr. YÄ±lmaz, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:



"Rusya'dan doÄŸrudan doÄŸruya Trakya'ya doÄŸal gaz boru hattÄ± deniz Ã¼zerinden gelmesi mÃ¼mkÃ¼n. AynÄ± ÅŸekilde zaten boru hatlarÄ± mevcut. Bizim yapmamÄ±z gereken ÅŸey mesela Fransa'nÄ±n sÃ¶ylediÄŸi gibi Avrupa'da boru hatlarÄ± var diyor doÄŸru. Bizim yapmamÄ±z gereken ÅŸey Trakya'da oluÅŸturulacak bir merkez sayesinde Ã§ok uluslu Ã¼lkelerin getirecekleri veya o hatlarla geleceÄŸi, doÄŸal gazÄ± burada merkezin Avrupa'ya yakÄ±n olmasÄ± gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ daÄŸÄ±tÄ±mÄ±n Trakya'dan olmasÄ± gerekiyor. Siz daÄŸÄ±tÄ±mÄ± Anadolu'dan yapamazsÄ±nÄ±z. YapmamanÄ±z da gerekir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ merkezden Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±n tek noktadan olmasÄ± ve Avrupa'da daÄŸÄ±tÄ±mÄ±n olmasÄ± mantÄ±klÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bu konudaki tespitleri son derece yerinde ve Ã§alÄ±ÅŸmalar bu yÃ¶nde ilerleyecek diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Trakya'da bir merkezin olmasÄ± Ã§ok doÄŸru bir seÃ§im. Burada bir yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma, bir eksik anlaÅŸÄ±lma olmamasÄ± gerekiyor. Yani burada depolama deÄŸil. AslÄ±nda daÄŸÄ±tÄ±m merkezi bu. Tabii AvrupalÄ±larÄ±n en Ã§ok istediÄŸi ÅŸey gÃ¼vence. Yani doÄŸal gazÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸil, doÄŸal gaz zaten var. AvrupalÄ±larÄ±n istediÄŸi ÅŸey; bir merkezin kurulmasÄ±, farklÄ± Ã¼lkelerden de doÄŸal gazÄ±n gelmesi, Trakya'da merkezin daÄŸÄ±tÄ±cÄ± olmasÄ± ve fiyatlandÄ±rma gibi gazÄ±n olmasÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada iki Ã¼lkenin de bu iÅŸe katÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini esasÄ±nda bu yatÄ±yor. Yani Trakya'ya gelecek iki Ã¼lkenin gazÄ±yla beraber gaz varlÄ±ÄŸÄ± gÃ¼vence altÄ±nda, fiyatÄ± gÃ¼vence altÄ±nda, AvrupalÄ±lara vermemiz gereken ÅŸey bu. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n da tespitleri son derece yerinde diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."