TRBOR A.Åž. iÅŸÃ§i alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; BandÄ±rmaâ€™da Ã¼retime baÅŸlayacak olan TRBOR A.Åž.'de iÅŸÃ§i statÃ¼sÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmak Ã¼zere personel alÄ±mÄ± yapÄ±lacak.
Personel ilanÄ±na baÅŸvuracak kiÅŸilerde aranan nitelikler:
- Tercihen EndÃ¼stri Meslek Lisesi Mezunu (Kimya, Maden, Seramik vb.)
- Tercihen Ãœretim FirmasÄ± deneyimli (Kimya, Toz, Kimyasal, Ã‡elik vb.)
- VardiyalÄ± Ã§alÄ±ÅŸabilecek
- 35 yaÅŸÄ±nÄ± aÅŸmamÄ±ÅŸ
- Askerlik hizmetini tamamlamÄ±ÅŸ
- BandÄ±rma'da ikamet eden/edebilecek
Ä°lan metnini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.
Ä°LAN.GOV.TR