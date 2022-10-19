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TRBOR A.Åž. iÅŸÃ§i alacak

19 Ekim 2022 Ã‡arÅŸamba 15:30
TRBOR A.Åž. iÅŸÃ§i alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  BandÄ±rmaâ€™da Ã¼retime baÅŸlayacak olan TRBOR A.Åž.'de iÅŸÃ§i statÃ¼sÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸmak Ã¼zere personel alÄ±mÄ± yapÄ±lacak.

Personel ilanÄ±na baÅŸvuracak kiÅŸilerde aranan nitelikler:

- Tercihen EndÃ¼stri Meslek Lisesi Mezunu (Kimya, Maden, Seramik vb.)
- Tercihen Ãœretim FirmasÄ± deneyimli (Kimya, Toz, Kimyasal, Ã‡elik vb.)
- VardiyalÄ± Ã§alÄ±ÅŸabilecek
- 35 yaÅŸÄ±nÄ± aÅŸmamÄ±ÅŸ
- Askerlik hizmetini tamamlamÄ±ÅŸ
- BandÄ±rma'da ikamet eden/edebilecek

Ä°lan metnini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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