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Trendlerin bestekârı Samet Kurt

Yapmış olduğu birçok beste ile Trend listelerinden Düşmeyen Samet Kurt son zamanlarda gerek hareketli gerek ise duygusal şarkıları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
11 Ocak 2022 Salı 10:26
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Trendlerin bestekârı Samet Kurt

Haber: Aslan Sayım

Yapmış olduğu birçok beste ile Trend listelerinden Düşmeyen Samet Kurt son zamanlarda gerek hareketli gerek ise duygusal şarkıları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!

“Halden Anlamaz” , “Müslüm baba çal” , “Seviyorsun Sende” , “Uçurum” , “Ölmem artık” gibi birçok ünlü isimlerin seslendirdiği şarkılar tüm müzik severlerin listelerinin vazgeçilmezi oldu. Bestelediği her şarkı Youtube kanalında trend oluyor. Kendisinin de çıkarttığı tüm şarkılar dillerde…  İlerleyen zamanlarda çıkacak olan bestelerinin anlaşmaları ise ünlü isimlerce yapıldı. Son dönemlerin başarılı müzik şirketlerinden olan Eva Records ile anlaşma sağlayan Samet Kurt hem besteleri hem kendi yorumu müzik severler ile buluşuyor. 

Klip link: https://youtu.be/vhlH47U5PiM

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Samet Kurt
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