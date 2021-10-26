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TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ekim 2021 Salı 10:10
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TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Türk Silahlı Kuvvetlerine, Kuvvet Komutanlıklarında/Milli Savunma Üniversitesinde görevlendirilmek üzere 2021 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı temin edilecek.

Adaylar ön başvurularını 14 Kasım 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklar. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
TSKMuvazzaf Subay Alımı
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