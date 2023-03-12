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TSK'nın 1 yıllık ulaştırma uçuşu deprem bölgesindeki "hava yardım koridorunda" 1 ayda yapıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından oluşturulan hava yardım koridorunda 1 ayda 6 bin 320 sorti gerçekleştirildi.

12 Mart 2023 Pazar 16:47
TSK'nın 1 yıllık ulaştırma uçuşu deprem bölgesindeki "hava yardım koridorunda" 1 ayda yapıldı

Ankara (AA)

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından oluşturulan "hava yardım koridoru"nda 6 bin 320 sorti yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, normal şartlarda bir yılda gerçekleştirdiği 6 bin 500 sortilik ulaştırma uçuşu sayısına neredeyse 1 ayda ulaştı.

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Milli Savunma Bakanlığınca, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri ve yardımların bölgeye süratle gönderilmesine yönelik oluşturulan hava yardım koridoru çalışmalara katkı sağladı.

Hava yardım koridorunda görev alan 65 uçak ve 71 helikopter ile deprem bölgesine gece gündüz arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri taşındı, depremzedeler bu koridor aracılığıyla bölgeden tahliye edildi.

"Koca Yusuf" olarak da adlandırılan A400M dev nakliye uçakları ile "uçan kale" olarak ifade edilen CH-47 Chinook helikopterlerinin de görev yaptığı koridorda ABD, Endonezya, Hollanda, Birleşik Krallık, Katar ve Norveç'ten gelen uçak ve helikopterler de çalışmalara destek verdi.

Bu kapsamda İHA ve TİHA'lar da uçuş gerçekleştirdi. Bunların yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tanker uçaklar da ekiplerin taşınması ve afetzedelerin tahliyesinde görev aldı.

"Havacılık literatürüne göre ciddi bir rakam"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hava yardım koridorunda toplam 6 bin 320 sorti yapıldı. Bir ay içinde gerçekleşen uçuş sayısı, havacılık literatürüne göre ciddi bir rakam. Mukayese etmek gerekirse Hava Kuvvetleri Komutanlığının yıllık ulaştırma uçuşu sorti sayısı 6 bin 500. Yani Hava Kuvvetleri Komutanlığı, normal şartlarda bir yılda yaptığı ulaştırma uçuşunu hava yardım koridorunda bir ayda yaptı.

Hem deprem bölgelerine arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesi götürülmesi hem de deprem bölgelerinden yaralı ve vatandaşların tahliyesinde fedakarca görev yapan uçak ve helikopter pilotlarımızla personelimizi kutluyorum."

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
TSKHava Yardım Koridoru
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