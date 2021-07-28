TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere proje personeli (Araştırmacı-Teknisyen) alınacaktır.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

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