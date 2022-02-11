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TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde görev yapmak üzere kadrolu personel alıyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
11 Şubat 2022 Cuma 14:12
TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde görev yapmak üzere kadrolu personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: TÜBİTAK BİLGEM BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE KADROLU PERSONEL ALINACAKTIR.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurum internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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