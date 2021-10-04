TÜDKİYEB GENEL BAŞKANI NİHAT ÇELİK GÜVEN TAZELEDİ 

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 4.Olağan Genel Kurulu Başkent Ankara`da Anadolu Hotels Esonboğa Thermal Otelde yapıldı. Tek liste halinde yapılan Genel Kurulda Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat ÇELİK Yeniden Başkan Seçildi.

Genel Kurula katılanlar ise Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Bakanlık Temsilcileri, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat ÇELİK, Birlik Başkanları ve delegeler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı okunduktan sonra gündem maddeleri ve açılış konuşmaları yapıldı. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 4.Olağan Genel Kurulu şenlik havasında yapıldı. Tek Liste Halinde Yapılan Genel Kurulda Yeniden Genel Başkan seçilen Nihat Çelik, Herkese teşekkür ederek 2. Ekim Dünya çobanlar günü olarak ilan etti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat ÇELİK, Yaptığı Teşekkür konuşmasından şunları söyledi.

Sayın Divan, Bakanlığımızın değerli bürokratları, Merkez Birliğimizin değerli yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, Birliklerimizin çok değerli başkanları, Sayın Delegeler, Kıymetli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, Basınımızın güzide temsilcileri,

• Sektöre emeği geçenlere teşekkür eder, yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet dilerim.

• 3. Genel kurulda verdiğiniz emanetle, güveninizi boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Küçükbaş hayvancılığımızın gelişmesi ve sorunların çözülmesi için büyük gayret gösterdik, başarılı çalışmalara imza attık, birçok projenin hayata geçirilmesini sağladık.

• Covid-19 salgınına rağmen üretime devam eden üreticilerimize teşekkür ediyorum.

• Yangın, sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

• Felaketlerde bizzat yerinde sevk ve idareyi yapan vatandaşlarımızın yanında olmuş, yaraların sarılmasını, acıların hafifletilmesini sağlayan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’ ye ve bu konuda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ a şükranlarımızı sunuyorum.

FAALİYETLERİMİZ-KAZANIMLARIMIZ

• Birlik Yönetim Kurulumuz, geçtiğimiz dönem, küçükbaş hayvancılığın gelişmesi, sorunların çözülmesi için büyük gayret göstermiştir.

• Birliklerimiz; personeli, Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim ve Tarım Danışmanlarıyla yetiştiricilerimize hizmet etmektedirler.

• Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli küçükbaş hayvancılıkta mevcut destekleri artırmış, yeni destekler getirmiştir. Bu desteklerle küçükbaş hayvan sayımızın son bir yıl içerisinde yüzde 11’lik artışla 54,1 milyona çıkmasını sağlamıştır.

• Halen küçükbaş hayvan varlığında Avrupa 'da birinciyiz. Dünyada ise koyun varlığında 8’ inci sıradayız.

• Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın da nüfus başına bir küçükbaş hayvan talimatları vardır. Bugün 54 milyon olan bu rakamı 90 milyona çıkaracağız.

• Yetiştiricilerimize bugüne kadar görmediğimiz destekleri veren Sayın Bakanımıza, her zaman destekleri ile yetiştiricilerimize güven veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a minnettar olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.

• Bununla beraber Bakanlığımız, Merkez Birliğimizin öncülüğünde İl Birliklerimizle küçükbaş hayvancılıkta sayının artırılmasının yanı sıra veriminde artırılması için ıslah projelerini yürütmekteyiz.

• Birliklerimiz, Bakanlıkla işbirliği içerisinde ülkesel ıslah proje ve programları ile küçükbaş hayvanlarımızın et ve süt verimleri başta olmak üzere verimlerinin artırılmasına çalışılmaktadır.

• Soykütüğü yürütme yetkisi Bakanlığımızla imzaladığımız protokolle Birliklerimize ve Merkez Birliğimize verilmiştir.

• Başlatılan Ulusal Program Cumhurbaşkanlığı kararı ile destek kapsamına alınmıştır.

• Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi 55 ilde, 27 küçükbaş ırkında 5 bin yetiştiricinin 1 milyon hayvanında uygulanmaktadır.

• Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi, Model Koç Teke Test İstasyonu Avan Projesi gibi projelerimiz de devam etmektedir.

• 300 koyun projesinde Merkez Birliği olarak koyun ve koçların temin ve dağıtımını üstlenerek proje süresince yaklaşık 87 bin baş küçükbaş hayvanın yetiştiricilerimize dağıtımı sağlanmıştır.

• Sürü Yönetimi Benim Projesinde 42 bin yetiştiricimize çobanlık sertifikası verilmiştir.

• Yanlış ve haksız bir uygulama olduğunu her platformda dile getirdiğimiz desteklerden alınan yüzde 2-4 stopaj vergisini Danıştay 3. Dairesi iptal etmiştir.

• Girişimlerimizle hayvanlarını yetiştiricilerimizden alınan idari para cezaları kaldırılmış, hayvan başına alınan küpe bedelleri düşürülmüştür.

• Şura, Komite, Küçükbaş hayvancılık Eylem Planı Toplantısı, Çalıştay, Toplantılar, Konferanslar, Sempozyum, Panel, Genel Kurul, Pazar Ziyaretleri gibi birçok etkinlik düzenledik, birçok etkinliğe katılım sağladık.

• Uluslararası işbirliği kapsamında; yabancı heyetlerle görüş alışverişi yapıldı.

• Fuarlara katılım sağlandı.

• Eğitim çalışmaları yapılmış, sektöre yönelik basılı ve görsel materyaller hazırlanmıştır.

• Sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi ve taleplerimizi içeren haber bültenlerimiz yazılı basın ve internet ortamında 9 bin 500 kez yayınlandı.

• Televizyon kanallarında ise haberler ve canlı yayınlarla 100’ün üzerinde yer aldık.

• 20 bin adet dergi; Kamu Kurumları, Valilikler, Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve Birliklerimize gönderildi.

• Sorun ve önerilerimiz, Sayın Bakan, üst düzey bürokratlarla görüşülmüş, rapor haline getirilip Hükümetimize, siyaset kurumuna iletilmiştir.

HEDEFLERİMİZ

• Küçükbaş hayvancılık sektörünü ülkenin en önemli sektörü haline getireceğiz.

• Küçükbaş hayvan sayımızı 90 milyona çıkaracağız.

• Başta et ve süt verimi olmak üzere verimleri artırmak için ıslah projelerine devam edeceğiz.

• Çoban sorununun çözümü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

• Meralarımızın etkin kullanımı için Bakanlık ile daha yoğun çalışmalar yapacağız.

• Birliklerimizin veteriner hekimlik hizmeti yapabilmesi için çalışmalara devam edeceğiz.

• Küpe ve küpeleme yetkisinin Birliklerimize devri ile ilgili çalışmalarımız devam edecek.

• Son yıllarda ülkesel bir sorun olan yaşanan kuraklık nedeniyle, su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için çalışacağız.

• Kurağa dayanıklı yem bitkileri ekimini yaygınlaştıracağız.

• Kırsala geri dönüş için gençlerin teşvik edilmesi, desteklenmesi için girişimlerde bulunacağız.

TALEPLERİMİZ

• Kırmızı etteki açığın kapatılmasının çözümü ithalatta değil, hayvancılığımızın sigortası olan küçükbaşta hayvan sayısının ve veriminin artırılması ile mümkündür.

• Başta yem olmak üzere girdi fiyatları makul seviyeye çekilmelidir.

• Destekler artırılmalı, yem desteği artarak devam etmeli, yem desteği kayıtlı tüm hayvanları kapsamalıdır.

• Yılın destekleri en geç Şubat-Mart ayında ödenmelidir.

• Destek başvurusu esnasında dosya parası adı altında alınan döner sermaye ücreti kesintisi uygulamasına son verilmelidir.

• Küpe ve küpeleme yetkisinin Birliklerimize devri yapılmalıdır.

• Ormanlarımız koyun keçiye açılmalı

• Meralarda tespit tahdit ve tahsis çalışmaları tamamlanmalı, ıslah edilerek yetiştiricilerimizin istifadesine sunulmalıdır.

• Meralarımız amaç dışı kullanımlara açılmamalı, meralarımızda aşırı, erken ve geç otlatmanın önlenmesine yönelik mevzuatın uygulanması sağlanmalıdır.

• Birlik Başkanlarımız Mera komisyonlarının doğal üyesi olmalıdır.

• Göçerlerin hayvan hareketleri, destekleme ve nakilleri ile ilgili uygulama tebliği çıkarılmalı.

• Yaklaşık 50 bin olan çoban açığımızın azaltılması için çoban istihdamı sağlanmalıdır.

• Erken kuzu oğlak kesiminin önlenebilmesi için kuzu-oğlak desteği verilmelidir.

• BAĞ-KUR primi isteğe bağlı olmalı ve prim miktarı makul seviyelere çekilmelidir.

• Hayvan hastalıkları ile mücadelede Birliklerimize de aşı yapabilme yetkisi verilmelidir.

• Birliklerimizin Veteriner Hekimlik hizmetleri verebilmesi için klinik açma yetkisi tanınmalıdır.

• TARSİM hayvan sigortası prim bedelleri makul seviyeye çekilmelidir.

• İl Birliklerimizin yüzde 3’e düşürülen Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme Payı tekrar en az yüzde 8’e çıkartılmalıdır.

Değerli Delegeler, Kıymetli Başkanlarım,

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz.

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz.

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir.

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir.

Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,

Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.

Bu duygularla, “Birlikten kuvvet doğar” düsturu ile beraberlik içerisinde ilk günkü heyecan ve azimle çalışma kararlılığımızı belirtirken, 4.Genel Kurul Toplantımızın ülkemize, milletimize, sektörümüze ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diler yeniden beni başkan olarak seçtiğiniz için teşekkür ederim dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği 4.Olağan Genel Kurulu Asil Yönetim kurulu üyeleri: Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Fettah Öztürk, Bülent Oral, Abuzer Yıldırımtepe, Mehmet Akdoğan, Ali Kaysuda, Nazmi Koşar.

Yedek üyeleri: Ahmet Ferhan Savran, Mehmet Pala, Ali İlbaş, Arslan Çalık, Reşit Akman, Yücel Yaman, Kadir Özdemir.

Denetim Kurulu Asil üyeleri: Ferhan Eroğlu, Necat Demirden, Aziz Karakurt.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Mehmet Nuri Samancı, Mustafa Gülkaya, Suat Soner Güven.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik ve yönetim kurulu üyeleri toplu Fotoğraf çekimi yaparak tebrikleri kabul ettiler.