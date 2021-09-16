Tunceli'de teröristlere ait 10 sığınak imha edildi

TUNCELİ - Tunceli kırsalında, teröristlere yönelik sürdürülen 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonunda tespit edilen 10 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ovacık ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve lojistik desteğini bitirmek amacıyla başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 kişilik personelle devam ediyor. Yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı 10 sığınak tespit edildi. İçinde silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu sığınaklar, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.



Valilikten yapılan açıklamada ise sığınakların içinde 1 Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 Kanas dürbünü, 1 Kanas şarjörü, 10 Kanas mühimmatı, 2 el bombası, 20 kilo amonyum nitrat, 1 termal dürbün, 1 bilgisayar, 1 güneş paneli, 1 ocak, 3 uyku tulumu, 160 pil ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği; delil niteliğindeki malzemelere el koyulup, sığınakların imha edildiği belirtildi.