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Tunceli'de teröristlere ait 10 sığınak imha edildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Eylül 2021 Perşembe 12:11
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Tunceli'de teröristlere ait 10 sığınak imha edildi

TUNCELİ - Tunceli kırsalında, teröristlere yönelik sürdürülen 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonunda tespit edilen 10 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ovacık ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve lojistik desteğini bitirmek amacıyla başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 kişilik personelle devam ediyor. Yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı 10 sığınak tespit edildi. İçinde silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu sığınaklar, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise sığınakların içinde 1 Kanas keskin nişancı tüfeği, 1 Kanas dürbünü, 1 Kanas şarjörü, 10 Kanas mühimmatı, 2 el bombası, 20 kilo amonyum nitrat, 1 termal dürbün, 1 bilgisayar, 1 güneş paneli, 1 ocak, 3 uyku tulumu, 160 pil ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği; delil niteliğindeki malzemelere el koyulup, sığınakların imha edildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliTeröristlere Ait 10 Sığınak Imha Edildi
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