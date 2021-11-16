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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Kasım 2021 Salı 15:15
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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

TUNCELİ - TUNCELİ'de, güvenlik güçlerince sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunda teröristlerin kullandığı 2 sığınak, içerisindeki malzemelerle kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 5 Şubat'ta Tunceli kırsalında başlatılan 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan bin 62 personelle devam ediyor. Yüksek dağ ve sarp vadilerde soğuk havaya rağmen devam eden operasyonda Nazimiye ilçesi kırsalında iz bulma köpeği ve hava desteğiyle gerçekleştirilen arazi taramasında teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. İçinde silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu sığınaklar, kullanılamaz hale getirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere de el konuldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliTeröristSığınakImha
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