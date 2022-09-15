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Türk Akreditasyon Kurumundan Personel alımı

15 Eylül 2022 Perşembe 14:58
Türk Akreditasyon Kurumundan Personel alımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  T.C. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 4 (dört) Destek Personeli (hizmetli) pozisyonuna personel alınacaktır. Alınacak personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27’nci maddesi ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri 16 Eylül 2022 – 2 Ekim 2022 olup; Başvurular; e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresi üzerinden yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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