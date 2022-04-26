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Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi'nden Biden'a tepki

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Nisan 2022 Salı 16:20
Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi'nden Biden'a tepki

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Türk- Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili açıklamasını kınayarak, "Eğer bir soykırım görmek istiyorsanız; Ermeni terörünün 1890-1909, 1909-1915, 1918-1922, 1973-1985, 1991-1992 yılları arasındaki katliamlarını veyahut EOKA mensubu Rumların sadece 1974 yılında Kıbrıs Türklerine karşı yaptıkları mezalimleri soykırım olarak tanıyabilirsiniz" dedi.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Yüksel, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım açıklamasına tepki gösterdi. Yakılarak katledilen 3 bin Müslüman Türk'ün anısına yaptırılan Yanıkdere Şehitliği'nde açıklama yapan Doç. Dr. Yüksel, arşivlere göre 12 bini Erzurum'da olmak üzere Doğu Anadolu'da 519 bin civarında Müslüman Türk'ün Ermeni çetecilerince acımasızca öldürüldüğünü söyledi. Doç. Dr. Yüksel, "Bu katliamlar, Atatürk Üniversitesi mensubu bilim insanlarınca 1986, 1990 ve 2010 yılında yapılan bir dizi mezar kazıları çalışmalarıyla da dünya kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Toplu mezar kazıları için bir dizi prosedürü yerine getirmemiz ve konusunda çok uzman bir heyetle çalışmamız gerekiyor. Araştırma merkezinin bu yönde bir çalışması var, yakında kamuoyunu bilgilendireceğiz. Birkaç kazı çalışması projemiz de var, bunları merkez olarak gerçekleştireceğiz" dedi.

'DESTEKLEYENLERİ KINIYORUZ'

24 Nisan'da ABD Başkanı Biden'in uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Türkiye aleyhine ifadeler kullandığını hatırlatan Yüksel, "Bizler de Türk akademisyenler olarak ABD Başkanı Biden nezdinde Türkiye'yi sözde soykırımla itham etmeye çalışan gerek dıştaki gerek içteki siyasetçilere seslenerek, eğer bir soykırım görmek istiyorsanız; Ermeni terörünün 1890-1909, 1909-1915, 1918-1922, 1973-1985, 1991-1992 yılları arasındaki katliamlarını veyahut EOKA mensubu Rumların sadece 1974 yılında Kıbrıs Türklerine karşı yaptıkları mezalimleri soykırım olarak tanıyabilirsiniz. Diğer taraftan Gazi Meclisimiz TBMM'nin çatısı altında, Türkiye'yi ve Türkleri sözde soykırımla itham eden önergeyi gündeme taşıyan ve destekleyenleri de tarihi çarpıtma gayreti içerisinde gösterdikleri bu eylemlerinden ötürü şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkErmeni İlişkileri Araştırma MerkeziTepki
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