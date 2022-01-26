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Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan maaş zammı açıklaması

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ocak 2022 Çarşamba 15:37
Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan maaş zammı açıklaması

BOLU - Bolu Dağı'nda, Karayolları işçilerini ziyaret eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Memur emeklileri ve memurlara 2,5 puan ilave zam yapıldı. Aynısını bize de verecekler. Bu akşam ya da yarın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili açıklama yapar. Ama bu yeterli değil. Aynısını Bağ-Kur ve işçi emeklisine de vermesi gerekiyor" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, günlerdir zorlu koşullarda karla mücadele eden Bolu Dağı Tüneli Bakım İşletme Şefliği'ne bağlı Karayolları işçilerini ziyaret etti. Atalay, Karayolları işçilerinin sorunlarına değinerek, "Burada 3 gündür evine gitmeyen, uyumayan arkadaşlarımız var. Burada en azından arkadaşlarımıza moral verelim, hal hatır soralım, sıkıntıları var mı dinleyelim, çözebildiklerimizi çözelim, çözemezsek sırtlarını sıvazlayarak 'bu ülkenin size ihtiyacı var' diyelim. Özellikle kış aylarında Karayolları işçilerimiz, enerji işçilerimiz yoğun gayret sarf ediyorlar. Bu seneki kar, trafiğin ötesinde insanlığın sağlığını ilgilendirecek şekilde yoğun oldu. 10 saat yolda kalanlar oldu. Ben özellikle Kızılay’ından AFAD’ına, gazetecisinden işçisine kadar teşekkür ediyorum. Herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Burada çalışan insanların sorunları var. Biz dün akşam Çalışma Bakanı ile beraberdik. Geçen hafta da Sayın Cumhurbaşkanı'mıza gittik. Karayolları ve enerji işçilerinin sıkıntıları var. Burada bir bizim kadrolu işçilerimiz, bir de müteahhidin çalıştırdığı işçiler var. İkisi de aynı işi yapıyor. Aynı çatı altında 2-3 tane işçi çeşidi olmaz. Dün Karayolları Genel Müdürü'müzle görüştük. Onların meselelerini takip ediyor" diye konuştu.

Atalay, devlet işçilerine de memurlara yapıldığı gibi ilave zam yapılacağını belirterek, "Memur emeklileri ve memurlara 2,5 puan ilave zam yapıldı. Aynısını bize de verecekler. Bu akşam ya da yarın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili açıklama yapar. Ama bu yeterli değil. Aynısını Bağ-Kur ve işçi emeklisine de vermesi gerekiyor. Sanırım onunla ilgili de bir çalışma yapılıyor. Kamuoyunu bilgilendirirler diye düşünüyorum" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkİş Genel Başkanı AtalayMaaş Zammı
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