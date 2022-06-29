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Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Bayram: Tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Haziran 2022 Çarşamba 09:54
Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Bayram: Tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok

İSTANBUL - Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nun Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevden alındığı açıklandı. Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram, bu karara ilişkin, "Sosyal medyada paylaşılan yazı haricinde bana herhangi özel bir gerekçe sunulmadı. Sosyal medyadan kararı yayınlamışlar. Bu tarz kararlar bana göre, sadece sosyal medyadan duyurulacak şeyler değil, tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok. Türk Ocakları çalışma prensiplerinde her şube, kendi faaliyetine Türk Ocakları’na uygun olarak çevresel imkan ve şartları ile düzenler. İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehri. Bu etkinlik de Türk Ocakları İstanbul Şubesi imkanları çerçevesinde düzenlenmiş bir faaliyet. Türk Ocakları tarihi boyunca etkinlikleri genel merkeze iletmek veya izin almak gibi bir prensip yoktur. Zaten biz siyasi mesajlar vermiyoruz, dolayısıyla izin alınacak bir durum yok" dedi.

Fatih'te geçen pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nin işbirliği ile İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu düzenlenmişti. Sempozyuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Bayram
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