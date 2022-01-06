Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre; 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 3 Destek Personeli (temizlik işlerinde çalıştırılacak) olmak üzere toplam 6 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Adaylar başvurularını 17.01.2022 ile 23.01.2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak yapacaktır.

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