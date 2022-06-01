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Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Anketör istihdam edecek

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
01 Haziran 2022 Çarşamba 14:15
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Anketör istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ilgili maddeleri uyarınca, 2020 KPSS (B grubu) KPSS P3 puan sırasına konulmak suretiyle, her bir birim için boş bulunan pozisyonun 4 katı aday arasından, sözlü sınav sonucuna göre 50 Sözleşmeli Personel (Anketör) alınacak.

Adayların Strateji ve Bütçe Başkanlığı (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, şartları sağlayanların başvurularını Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapmaları gerekmektedir.

Sözleşmeli personel alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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