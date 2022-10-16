TÃ¼rkiye'nin ilk zooloji mÃ¼zesi 7 yÄ±l sonra yeniden aÃ§Ä±lÄ±yor

Ä°STANBUL, (DHA)

KasÄ±m ayÄ±nda yeniden ziyarete aÃ§Ä±lacak mÃ¼ze hakkÄ±nda bilgi veren Ä°stanbul Ãœniversitesi Fen FakÃ¼ltesi Biyoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã‡evre Biyolojisi ve Ekolojisi Anabilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Oya Ã–zuluÄŸ, "2015 yÄ±lÄ±nda BeyazÄ±t'taki binamÄ±z iÃ§in deprem riskinden dolayÄ± yÄ±kÄ±m kararÄ± alÄ±ndÄ±. Bu karardan sonra yaklaÅŸÄ±k 7 senedir bu Ã¶rnekler koruma altÄ±ndaydÄ±. Tekrar aÃ§Ä±lÄ±yor. DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok kÄ±tasÄ±na gidip gÃ¶rme ÅŸansÄ±nÄ±zÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶rnekleri buradan gÃ¶rebiliyorsunuz" dedi. Ä°stanbul Ãœniversitesi Fen FakÃ¼ltesi Biyoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi Fatih Dikmen, "Bu koleksiyonlar 7 yÄ±l boyunca kapalÄ± ortamda kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bazÄ± Ã¶rneklerimizin tozlanma durumlarÄ± vardÄ±. TaÅŸÄ±nÄ±rken kÄ±rÄ±lmalar sÃ¶z konusu oldu. MirasÄ± devraldÄ±k ve geliÅŸtirmeyi hedefliyoruz" diye konuÅŸtu.

1933 yÄ±lÄ±nda BeyazÄ±t'ta aÃ§Ä±lan TÃ¼rkiye'nin ilkÂ ZoolojiÂ MÃ¼zesi, 2015 yÄ±lÄ±nda deprem riski nedeniyle taÅŸÄ±ndÄ±. Koleksiyonlar 7 yÄ±l boyunca Ä°stanbul Ãœniversitesi Fen FakÃ¼ltesi'nin depolarÄ±nda koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±. SÃ¼rÃ¼ngenlerden memelilere, kuÅŸlardan omurgasÄ±zlara, toplam 2 bin 34 tÃ¼rÃ¼n sergilendiÄŸi mÃ¼ze KasÄ±m ayÄ±nda yenidenÂ aÃ§Ä±lÄ±yor.

MÃ¼zede sergi ve koleksiyon alanÄ± olmak Ã¼zere iki alan bulunuyor. Sergi alanÄ±nda kanguru, su aygÄ±rÄ± ve fil kafatasÄ±, tapir iskeletleri ile farklÄ± karasal kÄ±talara ait canlÄ± tÃ¼rlerine ait Ã¶rnekler bulunuyor. KuÅŸ Ã¶rneklerinin bir kÄ±smÄ± ise YÄ±ldÄ±z SarayÄ±'ndan, Ã¶zel dolaplarÄ±nÄ±n iÃ§erisinde getirildi.

"KUÅžLAR ABDULHAMÄ°D'TEN KALAN KOLEKSÄ°YONLAR"Â

Ä°stanbul Ãœniversitesi Fen FakÃ¼ltesi Biyoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã‡evre Biyolojisi Ve Ekolojisi Anabilim DalÄ± Ã¶ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Oya Ã–zuluÄŸ, Ã§ok nadir bulunan ve nesli tÃ¼kenmiÅŸ olan deÄŸerli canlÄ± Ã¶rnekleriden, Anadolu'nun farklÄ± yerlerinden toplanan bÃ¶cek Ã§eÅŸitlerinden oluÅŸturulan Ã§ok deÄŸerli bir koleksiyona sahip olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "BurasÄ± Ä°stanbul Ãœniversitesi Fen FakÃ¼ltesi Biyoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼'ne ait yeni binanÄ±n en alt katÄ±. Biyoloji bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ilk eÄŸitim hayatÄ±na baÅŸlamasÄ±yla beraber oluÅŸmuÅŸ.

O dÃ¶nemden, 1933'lÃ¼ yÄ±llardan kalan Ã¶rnekler. 2015 yÄ±lÄ±nda BeyazÄ±t'taki binamÄ±z deprem riskinden dolayÄ± yÄ±kÄ±m kararÄ± aldÄ±. Bu karardan sonra yaklaÅŸÄ±k 7 senedir bu Ã¶rnekler koruma altÄ±ndaydÄ±. BurasÄ± dÃ¼nyadaki birÃ§ok kÄ±tadan Ã¶rneÄŸe sahip. Ã–zellikle iskeletler Ã§ok Ã¶nemli.

DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok kÄ±tasÄ±na gidip gÃ¶rme ÅŸansÄ±nÄ±zÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶rnekleri, burada gÃ¶rebiliyorsunuz. Ã–zellikle sayÄ±sal tÃ¼r Ã§eÅŸitliliÄŸi bakÄ±mÄ±ndan kuÅŸlarÄ±mÄ±z da oldukÃ§a Ã¶nemli. KuÅŸlar bize Abdulhamid'ten kalan koleksiyonlardan.

BugÃ¼n Ã§evrede gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z dolaplar, iÃ§erisindeki kuÅŸlar hepsi kÃ¶ken bakÄ±mÄ±ndan oldukÃ§a Ã¶nemli tarihe sahip.

Memeli hayvanlar var, aslan, Ã§Ä±ta, karaca gibi. Bunlar bize has Ã¶rnekler. Ä°skeletler de karÄ±nca yiyen var. KarÄ±nca yiyen bizim Ã¼lkemizde olmayan, GÃ¼ney Asya'ya has bir Ã¶rnek. Oraya gidip gÃ¶remezsiniz ama, burada gÃ¶rebilirsiniz.

Kanguru var, Avusturalya'ya gitmenize gerek yok, burada gÃ¶rebilirsiniz. TÃ¼rkiye'nin ilk Zooloji MÃ¼zesi, bu Ã¶rneklerin ilk defa bir araya getirilmesi 1933â€™te baÅŸlÄ±yor. Bu da bizi ilk mÃ¼ze yapÄ±yor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"TAÅžINIRKEN KIRILMALAR SÃ–Z KONUSU OLDU"Â

Ä°stanbul Ãœniversitesi Fen FakÃ¼ltesi Biyoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Dr.Ã–ÄŸretim Ãœyesi Fatih Dikmen, "Bu koleksiyonlar 7 yÄ±l boyunca kapalÄ± ortamda kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, bazÄ± Ã¶rneklerimizin tozlanma durumlarÄ± vardÄ±.

TaÅŸÄ±nÄ±rken kÄ±rÄ±lmalar sÃ¶z konusu oldu. Åžu an ise hep birlikte burayÄ± tekrar mÃ¼ze olarak aÃ§mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. ArkamÄ±zda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z bÃ¶cek Ã¶rneklerinin Ã§oÄŸu neredeyse 100 yÄ±llÄ±k. TÃ¼rkiye'den toplanmÄ±ÅŸ ilk bÃ¶cek Ã¶rnekleri diyebiliriz. MirasÄ± devraldÄ±k ve geliÅŸtirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"AÃ‡ILMAYA HAZIRLANIYORUZ"Â

Ä°stanbul Ãœniversitesi Fen FakÃ¼ltesi Biyoloji BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. MÃ¼fit Ã–zuluÄŸ, "Miras olarak devraldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu koleksiyonu, hem Ã¶ÄŸrencilerimize hem de Ä°stanbullular yaÅŸayan halka tanÄ±tabilmek istiyoruz.

OnlarÄ±n eÄŸitim ve gezme aÃ§Ä±sÄ±ndan incelemelerini saÄŸlamak istiyoruz.

Bu 7 yÄ±llÄ±k kapalÄ± kalma sÃ¼recinde, Ã¶rneklerin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± koruyarak bugÃ¼ne getirdik. AÃ§Ä±lmaya hazÄ±rlanÄ±yoruz ve heyecanlÄ±yÄ±z" dedi.