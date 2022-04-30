Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.430,55
ALTIN
905,75
DOLAR
14,86
STERLİN
18,70
EURO
15,67
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli...
Pendik Belediyesi model uçak sahasını kiraya veriyor
Pendik Belediyesi model uçak...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Müzik ve Güzel...

Türkiye, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak tatbikattan çekildi

Türk Hava Kuvvetleri, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak tatbikattan, tatbikatın icrasına yönelik hazırlanan belgede Türkiye'yi hedef alan konuların yer aldığının tespit edilmesi üzerine çekildi. 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
30 Nisan 2022 Cumartesi 16:18
Türkiye, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak tatbikattan çekildi

ANKARA

Katılımcı ülkelerin çağrı adı 'Tiger' (Kaplan) olan filoları arasındaki dayanışmayı ön plana çıkarmak amacıyla her yıl farklı ülkede 'Tiger Meet' adı altında tatbikat gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin de 2005 ve 2015 yıllarında ev sahipliği yaptığı tatbikatın bu sene 9-20 Mayıs'ta Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.   

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, müttefik ülkelerin iştirakiyle icra edilecek tatbikata Balıkesir'deki 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu kaplan çağrı adlı 192'nci Filo unsurlarının da katılması planlandı. Her tatbikat öncesi faaliyetlerin icrasına yönelik ev sahibi ülke tarafından teknik düzenleme hazırlanıyor. Bu seneki teknik düzenlemeyi hazırlayan Yunanistan'ın söz konusu belgeye Türkiye’yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden yaklaşımla ilaveler yaptığı tespit edildi. Kasıtlı olarak yapılan bu ilavelere yönelik Hava Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçerek, uluslararası hukuka aykırı yazımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesini istedi. Türkiye'nin ısrarlı talepleri Yunanistan tarafından kabul edilmedi. Yunanistan'ın, 'Tiger Meet' faaliyetini politik çıkarları doğrultusunda manipüle etmesi nedeniyle tatbikata katılmama kararı alındı. Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının tatbikata katılmamasına yönelik 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, konuya ilişkin "Türkiye’nin tüm girişimleri ve uzlaşmacı çabalarına rağmen, komşusunun ülkesindeki bir tatbikata katılmasına dahi tahammül edemeyen Yunanistan tatbikatın, hem dostluk ve birlikte çalışabilirlik amacından uzaklaştırmış, hem de Türkiye’nin hak, alaka ve menfaatlerine karşı kullanmaya çalışmıştır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYunanistanTatbikatTHK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Pendik Belediyesi model uçak sahasını kiraya veriyor
Pendik Belediyesi model uçak sahasını kiraya veriyor
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans