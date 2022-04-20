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Türkiye’nin konuştuğu gündeme dair önemli açıklama; “BİRİLERİNİ ÇOK KORKUTTUK”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe-Kilit Harekatı devam ederken , tanınmış siyaset bilimci ve siyasetçi Esen Ermiş Ertürk  konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ercan GÜNEŞ
Ercan GÜNEŞ
20 Nisan 2022 Çarşamba 12:49
Türkiye’nin konuştuğu gündeme dair önemli açıklama; “BİRİLERİNİ ÇOK KORKUTTUK”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlattığı Pençe-Kilit Harekatı devam ederken , tanınmış siyaset bilimci ve siyasetçi Esen Ermiş Ertürk  konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Sinekleri öldürmek yerine bataklık kurutuyoruz.Türk Silahlı Kuvvetleri,Türkiye Cumhuriyeti devleti’nin bu stratejisi hem terör örgütünü hem de bu alçakları maşa gibi kullanan yapıları paniğe sevketti.Bunu alelacele yaptıkları alçak saldırıdan da anlıyoruz.Bugün  Bursa'nın Osmangazi İlçesinde elektrik direğinin dibine bırakılan el yapımı patlayıcı infaz koruma memurlarının geçişi sırasında patlatıldı. Terör saldırısında bir infaz koruma memuru şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 4 personel yaralandı.Şehidimize Allah’tan rahmet,yaralılara acil şifalar diliyorum.

Şimdi hem konvansiyonel hem asimetrik araçlarla gerçekleştirilen harekatlar PKK’yı artık bir çıkmazın içine soktu. Lider kadrosunu dahi korumakta zorlanan örgüt,yeni katılım zaten sağlayamadığı gibi , yeni bir hareket tarzı geliştiremiyor ve 40 yıldır yaptıkları gibi vahşi katliamlarını devam ettirmeye çalışıyor.

Bakınız terörün amacını sakın unutmayın;korku! Toplumda sosyal medyadan tutun,yazılı ve görsel medyaları bazen yabancı kaynakla üzerinden gerçek dışı haber yayarak toplumun galeyana gelmesini sağlıyorlar.

Ayrıca böyle dönemlerde ırkçılık üzerinden toplumsal barışı tehtid eden gelişmelere çok dikkat etmek gerek.Kürtler bu ülkenin asli unsurlarındandır.PKK-YPG ya da adı her neyle değiştirilirse değiştirilirsin hiçbir terör örgütü Kürt vatandaşlarımızı temsil etmemektedir! Kürtleri de Türkleri de şanlı ordumuz,şanlı bayrağımız,devletimiz temsil eder ve korur. Bölücülüğün her türlüsüne göz açtırmadan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin,Türk Polis teşkilatımızın ve istihbarat servisimizin mücadelesi devam edecek.

Bizlerin yapacağı şey bir ve beraber olmak.Eleştiri yaparken 40 yıllık terör şehitlerine ve mücadelemize halel getirmeden içerde yapalım lütfen.”

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Terörle MücadeleTSK
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