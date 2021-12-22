TURKOVAC acil kullanım onayı aldı

ANKARA - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Turkovac'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Koca, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın online katıldığı programda yaptığı konuşmada, beklenen müjdeyi vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Koca, "Yerli inaktif Covid-19 Turkovac aşımız bugün itibarıyla acil kullanım onayı almış durumda. Üretime bugün itibarıyla başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Şanlıurfa'da üretim yapılan merkezlerimizden birindeyiz. 50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde 100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra, yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece Covid-19 aşısı üreten bugün itibarıyla 9 ülkeden biri olduk. Şu an dolum tesislerinin olduğu alandayız. Şu an dolum, etiketlenme ve ambalajlanma olan noktadayız. Dolum tesislerinde dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması burada yapılıyor, üretim başlamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, işaret ettiğiniz üzere yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi Turkovac'ın başlamış oldu. Bu başarı liderliğinizde bütün milletimizin başarısıdır" dedi.



'AŞI VE İLAÇ HASİSLİĞİ YAPAN BİR ÜLKE DEĞİLİZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Turkovac'ın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Aşımızın geliştirilmesinde ve üretiminde görev alan herkesi, ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum. Dünyayı 2 yıldır kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının ülkemizde üretilebilir hale gelmesi fevkalade önemlidir. Üstelik bu aşının tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlıdır. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak, üretim ve kullanma aşamasına gelen Turkovac aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür. Böylece vatandaşlarımıza, Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından 3'üncü bir alternatif olarak yerli aşımız Turkovac'ı da sunabileceğiz. Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı en kısa sürede randevularını alarak Turkovac aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Biz bazıları gibi aşı ve ilaç hasisliği yapan bir ülke değiliz. Salgın döneminde maske başta olmak üzere, elimizdeki tıbbi malzemeleri dünyada 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da acil ihtiyaç duyan kimi dost ülkelere gönderiyoruz. Turkovac'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" diye konuştu.



'GELECEK HAFTA SONUNDAN İTİBAREN YAYGIN KULLANIMI BAŞLAYACAK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Bakan Koca'ya, "Vatandaşlarımız hastanelerde kendi aşımızı ne zaman olacak?" diye sordu. Bakan Koca ise, "Birtakım tetkikleri yapılıyor olacak. Zannediyorum gelecek haftadan, yani bir hafta, 10 gün içerisinde bu tetkiklerin biteceğini ümit ediyoruz. Gelecek hafta sonundan itibaren, başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Yıl bitmeden" cevabını verdi.



Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hıfzıssıhha ile ilgili sorusuna da şöyle cevap verdi:



"İhale sürecinin gelecek hafta tamamlanmasını planlıyoruz. Hıfzıssıhha ile ilgili 10 gün kadar önce ihale süreci başladı, teklifler alındı. Gelecek hafta ihalenin sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Ankara Havaalanı'na yakın yerde 50 bin metrekare kapalı alanlı ve gelecek yıl bitirilmek üzere ihale süreci başlamış oldu. Hem mRNA aşısı hem inaktif aşı hem nazal aşı hem protein aşısı hem de adonevirüs aşısı olmak üzere ileri teknolojilerin bir arada olduğu dünyanın en büyük kapasiteli aşı Ar-Ge ve üretim merkezi olacak. İnsanlığın kullanımına verilmek üzere güçlü bir aşı Ar-Ge ve üretim merkezi olacak."



Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu üzerine aşının etkinliği hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Kara, "PCR'ı pozitif olan, şikayeti olanlarla değerlendirildiği zaman Turkovac kolunda sadece 20 kişi karşı kolda 40 kişi vardı. Bizim aşımızın daha etkili olduğunu gösterdi. Hastaneye yatan, yoğun bakıma ihtiyaç duyan hiç hastamız olmadı" dedi.