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TUSAŞ'tan 'Milli Muharip Uçak' paylaşımı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Mart 2022 Çarşamba 16:06
TUSAŞ'tan 'Milli Muharip Uçak' paylaşımı

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan 'Milli Muharip Uçak' için hazırlanan yeni videoyu paylaştı.

TUSAŞ'ın Twitter'daki hesabından, milli imkanlarla geliştirilen 'Milli Muharip Uçak'a ilişkin video yayınlandı. "İstiklal ve istikbal uğrunda, gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla" notuyla paylaşılan videoda, 'Milli Muharip Uçak'ın kalkış ve havadaki kabiliyetine ilişkin görüntü yer aldı. Türkiye'nin hava gücüne katkı yapacağı belirtilen uçağın, 2023'te hangardan inmesi, 2025'te ilk uçuşunu yapması ve 2028 yılında envantere katılması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TUSAŞMilli Muharip Uçak
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