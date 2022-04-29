Tuzla'da fabrikada patlama; 7 yaralı

İSTANBUL - Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada yangın sonrası patlama meydana geldi.



Saat 13.00 sıralarında patlama sonrası yangın bitişikteki 5 fabrikaya daha sıçradı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmekte zorlandı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 7 kişinin yaralandığını 3 kişiden ise haber alınamadığını ifade etti.



İstanbul itfaiyesinden yapılan açıklamada bitişik nizam 6 iş yerindeki yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nden Tuzla'daki patlamaya ilişkin açıklama

İstanbunbul Valiliği'nden Tuzla'da fabrikadaki patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. 3 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Bugün saat 13.15'te Tuzla ilçesi Ortamahalle Atayolu Caddesinde kimyevi üretim yapılan, Boya ve Vernikçiler Kooperatifindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, ambulans, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür. Yangında hafif şekilde yaralanan (9) işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, (T.A), (M.Ö) ve (T.T) adlı (3) işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan işçilerimize de acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Tuzla’daki patlamaya ilişkin başsavcılık soruşturma başlattı

Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) – ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Tuzla Orhanlı Sanayi Bölgesinde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerine intikal ettiği belirtildi.