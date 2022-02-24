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Uçuşlar iptal oldu; Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Şubat 2022 Perşembe 12:52
Uçuşlar iptal oldu; Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı

İSTANBUL - Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından uçuşları iptal olan Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı.  Bilet iptal işlemlerini tamamlayan bazı yolcular havayolu şirketleri tarafından otellere yerleştirildi. 

Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'ya girmesinin ardından Ukrayna hava sahası uçuşlara kapatıldı.

İstanbul'dan Ukrayna'ya yapılacak tüm seferler iptal edildi. Uçuşları iptal olan yolcuların İstanbul Havalimanı'nda kaldı. Bilet iptal işlemlerini tamamlayan bazı yolcular havayolu şirketleri tarafından otellere yerleştirildi. Ukraynalı yolcular ülkede bulunan ailelerinin durumlarından endişe duyduklarını belirtti.


 

"VARŞOVA'YA GİDİP ORADAN KİEV'E GİTMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Ukraynalı Ruslan Lomovytskyi, "Rusya bizim ülkemize saldırdı. Bu nedenle burada kaldık. Bilet değişikliği yapıp Polonya'ya gitmeye çalışıyoruz. Varşova'ya gidip oradan Kiev'e gitmeye çalışacağız. Varşova'dan bulabilirsek tren, otobüsle Kiev'e gideceğiz. Bir gün otelde kalıp yarın Polonya'ya gideceğiz. Akrabalarımızla konuştuk. Durum şimdilik normal, panik yok. Sabah saatlerinde durum çok kötüydü. Savaş çok kötü. 7 yıl Kiev'de yaşadım. Donbas yakınlarında bir kentte doğdum. Rus saldırıları nedeniyle Kiev'e taşındık. Savaş yine başladı. " dedi.

Rusya'nın Perm şehrine gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen ve saldırılar nedeniyle uçuşlarının iptal olduğunu öğrenen Anna Shcherbakova, "Ukrayna ve Rusya hava sahası kapalı. Biz bundan dolayı burada kaldık. Uçuşumuzun iptal edilmesinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Açız, su içmek istiyoruz. Çocuklar da var yanımızda. Tatil için ailecek buraya gelmiştik. Şimdi buradayız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Rusya hükümetinin bizim için bir şeyler yapmasını umuyoruz. Burada kalmak istemiyoruz. Herhangi bir bilgi almadık. Hava yolu temsilcisinden bilgi almaya çalıştık ancak herhangi bir bilgi alamadık. Lütfen bizim gibi Rus turistlere evlerine dönmeleri için yardım edin" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uçuşlar Iptal OlduUkraynaİstanbul HavalimanıYolcular
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