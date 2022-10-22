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Ufuk Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak

22 Ekim 2022 Cumartesi 21:46
Ufuk Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  Ufuk Ãœniversitesiâ€™ne 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanununun ve Ã–ÄŸretim ÃœyeliÄŸine YÃ¼kseltilme ve Atanma YÃ¶netmeliÄŸi ile Ufuk Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim ÃœyeliÄŸine YÃ¼kseltilme ve Atanma YÃ¶nergesinde Ã¶ngÃ¶rÃ¼len koÅŸullarÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ olmak ÅŸartÄ± ile (AylÄ±k ve diÄŸer haklarÄ± yÃ¶nÃ¼nden 4857 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Kanunu hÃ¼kÃ¼mlerine tabi olmak Ã¼zere devamlÄ± statÃ¼de) Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi alÄ±nacaktÄ±r.

BaÅŸvurular ilanÄ±n ResmÃ® Gazeteâ€™de yayÄ±mÄ± tarihinden itibaren 15 gÃ¼n iÃ§erisinde RektÃ¶rlÃ¼k Personel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne (Ufuk Ãœniversitesi Personel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°ncek Åžehit SavcÄ± Mehmet Selim Kiraz BulvarÄ± No:129 PK: 06836 GÃ¶lbaÅŸÄ±/ANKARA adresine) ÅŸahsen teslim edilecektir.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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