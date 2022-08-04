Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Amacımız günde 3 gemi çıkarmak

ANKARA - UKRAYNA’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, şu anda Ukrayna limanlarında 17 geminin yüklendiğini belirterek, "Bunlar çıkmayı bekliyor. Bizim amacımız 1 günde Ukrayna’dan 3 geminin çıkması" dedi.



Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa Limanı'ndan çıkarak İstanbul'a ulaşan Razoni adlı mısır yüklü gemi, 1 kılavuz ve 2 sahil güvenlik botu eşliğinde Lübnan'a doğru ilerlerken, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, açıklama yaptı. Büyükelçi Bodnar, tahıl koridorunun iyi şekilde faaliyet göstermeye başladığını belirterek, "Müşterek koordinasyon merkezinin oluşturulmasında ve söz konusu anlaşmanın imzalanmasında katkı sağlayan Türkiye’ye çok minnettarız. Bu anlaşma tahılın Ukrayna’dan çıkarılması noktasında yardımcı oluyor. İlk geminin karasularımızdan çıkması ve fiilen oluşan mayın tarlasından geçerek, ilerlemesi gayet başarılı oldu. Sürecin sıkıntısız şekilde işlemesi ve otomatiğe bağlanması bizim için kilit bir konu" dedi.



'17 GEMİ ÇIKMAYI BEKLİYOR'



Büyükelçi Bodnar, şu anda Ukrayna limanlarında 17 geminin yüklendiğini belirterek, "Bunlar çıkmayı bekliyor. Bizim amacımız 1 günde Ukrayna’dan 3 geminin çıkması. Gemilerin denetlenmek üzere Türkiye’ye varması ve varış noktasına doğru ilerlemeye devam etmesidir. Bu gemiler arasında Türk gemileri de var. Bir kısmı Türkiye’ye gelecek. Diğerleri de imzalanan anlaşmalara göre ilerleyecek. Bunun için ayrı bir takvim oluşturulacak, bu takvim paylaşılacak" dedi.



Bodnar, Ukrayna'daki tahılın çok fazla olduğuna vurgu yaparak, "Belki tamamını Ukrayna’dan çıkarmak için 120 gün yetmez. Bu yüzden de söz konusu gemi sahipleri bu güzel fırsattan faydalanabilecekler. Söz konusu tahıl hem uluslararası pazarlara hem de Türkiye’ye ulaştırılacak. Ukrayna’da yeni bir hasat da yetişiyor. Aslında bu bağlamda biz gerek Ukrayna’daki tahıl sahipleri ve devlet makamları ile iletişimde yardımcı olmaya hazırız. Bu tahıl koridorunun çalışması gerekiyor. O sadece tahılın Ukrayna’dan çıkmasını değil aynı zamanda küresel gıda güvenliğini de sağlamaktadır. İnanıyorum ki 120 gün sonra Ukrayna topraklarını işgalden tamamen kurtaracağız ve daha çok tahılımız olacak” diye konuştu.