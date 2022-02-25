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Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde protesto

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Şubat 2022 Cuma 12:58
Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde protesto

İSTANBUL - Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a saldırı başlatmasına yönelik protesto gösterileri bugün de devam ediyor. 

Rusya'nın askeri müdahalesini protesto etmek isteyen Ukraynalılar ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, saat 10.00'da İstiklal Caddesi'ndeki Rusya İstanbul Başkonsolosluğu karşısında bulunan Gönül Sokak'ta bir araya geldi. Ellerinde Ukrayna, Kırım ve Türk Bayrakları bulunan protestocu grup Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve savaş aleyhine sloganlar attı. Üzerinde savaş karşıtı yazı bulunan dövizler taşıyan eylemcilerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.  Polisin yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşen eylemin gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynalılarProtestoRusya Başkonsolosluğu
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