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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 75 sürekli işçi alımı yapacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Nisan 2021 Salı 10:12
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 75 sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Sınav tarihi, başvuruda aranan özel/genel şartlar ve diğer hususlarla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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