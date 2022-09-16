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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alımı yapacak

16 Eylül 2022 Cuma 15:03
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 43 sürekli işçi alımı yapılacak.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden 16.09.2022-20.09.2022 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, iş başvurusu yaptıkları tarihte açık iş ilanında belirtilen illerden, ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabilecekler. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 30 Eylül 2022 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Personel alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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