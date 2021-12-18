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Uludağ'da kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı

Bursa'da, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da etkisini artıran yağışla kar kalınlığı, 50 santimetreye kadar çıktı. Hafta sonu için Uludağ'a gelenler, kayak keyfi yaptı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
18 Aralık 2021 Cumartesi 16:25
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Uludağ'da kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı

BURSA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ’da kar yağışı etkisini artırdı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu Uludağ’da kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışının başlamasıyla bölgeye Karayolları 143’üncü Şube Şefliği Uludağ Bakım Evi tarafından ekipler sevk edildi. Dozerler ve kar küreme araçları ile 24 saat esasına göre, Uludağ yolu ve oteller bölgesinde çalışmalar başlatıldı. Jandarma ekipleri ise Milli Parklar girişinden itibaren araçlara yönelik kış lastiği ve zincir kontrolü yapıyor.

Hafta sonunu Uludağ'da geçirmeyi tercih eden günübirlikçiler de bölgede yoğunluk oluşturdu. Kimi kayak yaptı kimi ise kar topu oynayarak eğlendi. Uludağ'a kayak yapmaya gelen Resul Taşdemir, "Bu sezonu yeni açtık. Uludağ muazzam bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Benim ilk deneyimim. Çok güzel anılarla ayrılacağım. Yabancı turistler ve günübirlikçiler yoğun ilgi gösteriyor. Belli ki önümüzdeki günler bayağı yoğun geçecek" dedi.

DHA

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