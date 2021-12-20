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Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Aralık 2021 Pazartesi 13:28
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Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli'de bulunan 159 adet taşınmazı kiraya verecek. 

İhale, 5 Ocak 2022 günü saat 10.30'da Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının ihale salonunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak. 

İhaleye katılmak isteyen kişi/tüzel kişi veya yetkilisinin istenilen evrakları en geç 4 Ocak 2022 günü saat 14.30'a kadar İhale Bürosuna elden teslim etmesi gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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