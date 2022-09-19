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Vali Şahin ve gazilerden Anıtkabir'e ziyaret

19 Eylül 2022 Pazartesi 14:39
Vali Şahin ve gazilerden Anıtkabir'e ziyaret

ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, '19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle gazilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, gazilerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Vali Vasip Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; milletimizin birliği, devletimizin bekası uğruna gazilik rütbesine erişen tüm kahramanlarımızın Gaziler Günü'nü kutlamak üzere huzurundayız. Tarihi, savaş meydanlarında kahramanlıklarla dolu bir milletin evlatları olarak, üzerinde yaşadığımız toprakların bir vatana dönüşmesini, kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü korumak içini üstün cesaret ve fedakarlık göstererek canları pahasına bedenlerini siper etmiş olan gazilerimiz, her türlü takdiri, şükranı hak etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından zat-ı alilerinize 'Mareşal' ve 'Gazi' unvanlarının verilişinin 101'inci yıl dönümünde, tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, Ankara halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti sizlere ve aziz şehitlerimize minnettardır." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vali ŞahinAnıtkabirZiyaret
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