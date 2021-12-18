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Van'da 90 yerleşim yerinin yolu kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için ekiplerin çalışması sürerken, Başkale’de karlar kamyonlara yüklenip ilçe dışına çıkarılıyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
18 Aralık 2021 Cumartesi 16:13
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Van'da 90 yerleşim yerinin yolu kapandı

VAN

Başkale, Gürpınar ve Bahçesaray ilçelerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle bu ilçelere bağlı 45 mahalle ve 45 mezra olmak üzere 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kırsal bölgelerdeki mahalle ve mezra yollarının ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının yaklaşık yarım metreyi bulduğu Başkale’de 4 kamyon, 5 iş makinesi ve 20 personelle yürütülen çalışmalarda cadde ve sokaklarda toplanan karlar kamyonlara yüklenip ilçe dışına taşınıyor.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, zorlu kış şartlarında yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Vatandaşların mağdur olmaması, yaya ve araç trafiğinin aksamaması için ilçe merkezinde çalıştıklarını belirten Solak, "Ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyor. Karla mücadele çalışmasının külfetli olduğunu biliyoruz. Ancak halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda vardiyalı 24 saat çalıştıklarını belirten kamyon şoförü Selami Sarihan ise şu ana kadar 100 kamyon karı ilçe dışına taşıdıklarını ve belirlenen alanlara döktüklerini söyledi.

DHA

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Vanda 90 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
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