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Van YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l Ãœniversitesi 81 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
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Van YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l Ãœniversitesi 81 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak

22 Ekim 2022 Cumartesi 21:39
Van YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l Ãœniversitesi 81 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  Van YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanunuâ€™nun ilgili maddeleri gereÄŸince 81 Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi alacak.

AdaylarÄ±n 657 sayÄ±lÄ± Kanun'un 48. Maddesinde belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±malarÄ±, 2547 sayÄ±lÄ± Kanun'un 5772 sayÄ±lÄ± Kanun'la deÄŸiÅŸtirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koÅŸullarÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ olmalarÄ±, ve YabancÄ± Ãœlkelerden alÄ±nan DiplomalarÄ±n ÃœniversitelerarasÄ± Kurulca DenkliÄŸinin onaylanmÄ±ÅŸ olmasÄ± ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine baÅŸvurabilirler. Birden fazla kadroya baÅŸvuruda bulunan adaylarÄ±n baÅŸvurularÄ± geÃ§ersiz sayÄ±lacaktÄ±r. BaÅŸvurular ÅŸahsen yapÄ±lacaktÄ±r. Posta ile yapÄ±lacak baÅŸvurular kabul edilmeyecektir. Son baÅŸvuru tarihi 4 KasÄ±m 2022'dir.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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