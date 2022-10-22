Van YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l Ãœniversitesi 81 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Van YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanunuâ€™nun ilgili maddeleri gereÄŸince 81 Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi alacak.



AdaylarÄ±n 657 sayÄ±lÄ± Kanun'un 48. Maddesinde belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±malarÄ±, 2547 sayÄ±lÄ± Kanun'un 5772 sayÄ±lÄ± Kanun'la deÄŸiÅŸtirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koÅŸullarÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ olmalarÄ±, ve YabancÄ± Ãœlkelerden alÄ±nan DiplomalarÄ±n ÃœniversitelerarasÄ± Kurulca DenkliÄŸinin onaylanmÄ±ÅŸ olmasÄ± ve belgelendirilmesi gerekmektedir.



Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine baÅŸvurabilirler. Birden fazla kadroya baÅŸvuruda bulunan adaylarÄ±n baÅŸvurularÄ± geÃ§ersiz sayÄ±lacaktÄ±r. BaÅŸvurular ÅŸahsen yapÄ±lacaktÄ±r. Posta ile yapÄ±lacak baÅŸvurular kabul edilmeyecektir. Son baÅŸvuru tarihi 4 KasÄ±m 2022'dir.



DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.