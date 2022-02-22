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Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
22 Şubat 2022 Salı 12:00
Vaşington Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; T.C. Vaşington Büyükelçiliğinde münhal bulunan iki (2) sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. Sınav, Washington, D.C. / Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

Başvurular 21 Şubat 2022 Pazartesi TSİ 10:00 ile 8 Mart 2022 Salı TSİ 23:59 arasında e-Devlet sistemi üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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