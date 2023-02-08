Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.505,34
ALTIN
1.136,32
DOLAR
18,83
STERLİN
22,70
EURO
20,22
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Polatlı Belediyesi 17 adet meskeni satışa sundu
Polatlı Belediyesi 17 adet...
Zonguldak'ta 10 konut ve 32 iş yeri satılacak
Zonguldak'ta 10 konut ve...
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Venezuela, Türkiye ve Suriye'ye 50 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi

Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 50 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.

08 Şubat 2023 Çarşamba 10:08
Venezuela, Türkiye ve Suriye'ye 50 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi

KARAKAS - Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Maiquetia Uluslararası Havalimanı'nda, arama kurtarma ekibiyle yaptığı açıklamada, Venezuela halkının Türkiye'yle dayanışma halinde olduğunu belirtti.

Gil, ilaç ve gıda paketleriyle beraber arama kurtarma ekibini iki ülkeye uğurlayacaklarını dile getirerek, "Devlet Başkanımız Nicolas Maduro liderliğinde Venezuela hükümeti ve halkının, her iki kardeş ülkede yaşanan yıkıcı deprem nedeniyle son derece üzüntülü olduğunu bir kez daha paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Suriye'de depremin ardından büyük bir trajedi yaşandığını vurgulayan Gil, "Uluslararası toplumdan yardımlar için acil olarak seslerini yükseltmelerini istiyoruz. Türkiye ve Suriye halkına acil şifalar diliyoruz. Mümkün olan en yüksek sayıda hayatın kurtarılmasına katkı için silahlı kuvvetlerimizden ve sivil savunmamızdan uzman bir ekibi gönderiyoruz." dedi.

İçişleri ve Adalet Bakanı Remigo Ceballos Inchaso da afet bakımı konusunda uzmanlaşmış bir ekibi Türkiye ve Suriye yollayacaklarını kaydederek, "Devlet Başkanımızın kesin talimatı var, Türkiye ve Suriye halkına destek ve dayanışmamızı göstereceğiz. Gelecekteki muhtemel ihtiyaçlar için temasta kalacağız." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
VenezuelaTürkiyeSuriyeArama Kurtarma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 11 kişi yaralandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 11 kişi yaralandı
Kazakistan’ın arama kurtarma ekibi Türkiye’ye ulaştı
Kazakistan’ın arama kurtarma ekibi Türkiye’ye ulaştı
İspanya, 500 denizcinin bulunduğu iki askeri gemiyi Türkiye'ye yönlendirdi
İspanya, 500 denizcinin bulunduğu iki askeri gemiyi Türkiye'ye yönlendirdi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans