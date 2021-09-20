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Yahya Doğruer’den Ören Açıklaması

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Eylül 2021 Pazartesi 11:04
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Yahya Doğruer’den Ören Açıklaması

Haber :  ABDULLAH YİĞİT-RAMAZAN TAŞKIRAN

Milas'a bağlı Ören’de başlayan orman yangını kontrol altına alındı.  

Yangına, 4 helikopter, 10 arozöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediler yangın kontrol altına alınıp yeniden Ören’de turizm canlanması yaşandı.

Milas Ören’in sevilen iş adamlarından Yahya Doğruer ile yaptığımız telefonla röportajda son durum hakkında bilgi aldık.

Bu yıl yangın felaketlerinin yoğun olduğu, Milas’ta boşaltılan Ören yangın kontrol altına alındıktan sonra, Ören de turizm patlaması devam etti. Ören sakinlerinden Doğruer şirketler grubu yönetim kurulu başkanı Yahya Doğruer Ören’de aynı zamanda lüks butik otel sahibi olduğu için kendisi ile yangın sonrası Ören ile alakalı sorularımıza bu şekilde yanıt verdi.

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Yahya Doğruerden Ören Açıklaması
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