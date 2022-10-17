YaralÄ± madencinin aÄŸabeyi: Ä°brahim Ã‡eliktaÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in zehirlendi

Ä°STANBUL - BARTIN'da maden ocaÄŸÄ±ndaki patlamada yaralananlarÄ±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±n BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesi'nde bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor. Hastane Ã¶nÃ¼nde konuÅŸan yaralÄ± madenci Ayhan AkgÃ¼n'Ã¼n aÄŸabeyi Kenan AkgÃ¼l, kardeÅŸinin arkadaÅŸÄ± Ä°brahim Ã‡eliktaÅŸ iÃ§in "Kendisi olaya maruz kaldÄ±ÄŸÄ± halde dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra tekrar arkadaÅŸlarÄ±na yardÄ±m etmek iÃ§in iÃ§eri giriyor. BÃ¶yle bir kardeÅŸlik ruhuna hiÃ§ rastlamadÄ±k. Birbirine Ã¶yle bir baÄŸlanmÄ±ÅŸlar ki, Ã¶lÃ¼mÃ¼ gÃ¶ze alÄ±p ocaÄŸÄ±n iÃ§erisine girdiler. Ä°brahim Ã‡eliktaÅŸ, Ã§Ä±karken karbonmonoksite maruz kalÄ±yor ama tekrar girince iÃ§eride kalÄ±yor. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in zehirleniyor. Sonra kendisi de zehirlenince diÄŸer madenci arkadaÅŸlarÄ± onu kurtarÄ±yor" dedi.



BartÄ±n'Ä±n Amasra ilÃ§esinde 14 Ekim akÅŸamÄ±nda patlama meydana gelmiÅŸ, 41 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Patlamada yaralanan 6 madenciyse ambulans uÃ§akla BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. YaralÄ±larÄ±n yakÄ±nlarÄ±ysa, hastaneye geldi.





"MADENDEN Ã‡IKARTTIÄžIMIZDA SU Ä°STEDÄ° SU VERDÄ°K"



Taner Åžen'in dayÄ±sÄ± Tayfun Kayhan "BartÄ±n Amasra TTK iÅŸletmesinde barutÃ§u olarak Ã§alÄ±ÅŸmaktayÄ±m. Ben de gÃ¼ndÃ¼z vardiyasÄ±nda aynÄ± bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ve mesaim bitti eve gittim. Haberi aldÄ±m, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in tekrar ocaÄŸa gittik. Åžu anda hastanede yatmakta olan Taner Åžen'i gÃ¶rdÃ¼m. TanÄ±dÄ±m ve onu ocaktan Ã§Ä±kardÄ±m. Onu ambulansa bindirdik, ben durumu hafif sandÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in tekrar ocaÄŸa diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± kurtarmaya gittik. OcaÄŸa tekrar girdiÄŸimde arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n vefat ettiÄŸini gÃ¶rdÃ¼k. DÃ¼n BartÄ±n'da cenazelere katÄ±ldÄ±k. Kendi eÅŸimin amcasÄ± da madende vefat etti, onun cenazesine de katÄ±ldÄ±m. DÃ¼n de yeÄŸenime destek iÃ§in buraya geldim. Ben yeÄŸenimle ocaktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda bire bir konuÅŸtum, bilinci aÃ§Ä±ktÄ±. Åžu anda yoÄŸun bakÄ±mda entÃ¼be halde. YeÄŸenimi ocaktan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda su istedi su verdik" dedi.





"ARKADAÅžLARINI KURTARMAK Ä°Ã‡Ä°N ZEHÄ°RLENÄ°YOR"



Ayhan AkgÃ¼l'Ã¼n aÄŸabeyi Kenan AkgÃ¼l "Taner Åžen'in buraya geldiÄŸinde kalbi durmuÅŸtu. Kalp masajÄ±yla tekrardan hayata dÃ¶ndÃ¼. Benim maden ocaÄŸÄ±nda iki kardeÅŸim Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ayhan AkgÃ¼l ve Umut AkgÃ¼l, Umut AkgÃ¼l kardeÅŸimizi kurtarmak iÃ§in aÅŸaÄŸÄ± iniyor. KardeÅŸimizi kurtarÄ±yor, onun durumuna daha bakmadan aÅŸaÄŸÄ±ya diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±na gidiyor. AynÄ± bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸan Ä°brahim Ã‡eliktaÅŸ, kendisi olaya maruz kaldÄ±ÄŸÄ± halde dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±p tekrardan arkadaÅŸlarÄ±na yardÄ±m etmek iÃ§in iÃ§eri giriyor. BÃ¶yle bir kardeÅŸlik ruhuna hiÃ§ rastlamadÄ±k. Birbirine Ã¶yle bir baÄŸlanmÄ±ÅŸlar ki, Ã¶lÃ¼mÃ¼ gÃ¶ze alÄ±p ocaÄŸÄ±n iÃ§erisine girdiler. Ä°brahim Ã‡eliktaÅŸ, Ã§Ä±karken karbon monoksite maruz kalÄ±yor ama tekrar girince iÃ§eride kalÄ±yor. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in zehirleniyor. Sonra kendisi de zehirlenince, diÄŸer madenci arkadaÅŸlarÄ± kurtarÄ±yor" diye konuÅŸtu.









"4 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N OLABÄ°LDÄ°ÄžÄ°NCE Ä°YÄ° DURUMDA OLDUÄžU SÃ–YLENDÄ°"



BartÄ±n Dernekler Federasyonu BaÅŸkanÄ± Mehmet YÄ±lmaz "BaÅŸhekimimizden bilgi aldÄ±k, 4 kiÅŸinin olabildiÄŸince iyi olduÄŸu sÃ¶ylendi. 2'sinin biraz daha durumlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r olduÄŸu sÃ¶ylendi. 14 gibi komisyon toplanÄ±p daha ne yapabiliriz noktasÄ±nda bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediler" dedi.