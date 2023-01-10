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Yaşar Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak

10 Ocak 2023 Salı 15:01
Yaşar Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Yaşar Üniversitesi ilgili Birimlerine 2547 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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