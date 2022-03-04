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Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
04 Mart 2022 Cuma 15:34
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Yaşar Üniversitesi ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, araştırma görevlileri alınacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No:37-39 PK. 35100 Bornova–İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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