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Yavru kediler için seferberlik; besleme noktası 120'ye ulaştı

Kağıthane Belediyesi yavru kedilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için ilçede besleme, muayene ve tedavi hizmetlerini artırdı. Besleme noktalarının sayısı 120’ye çıkarken, hayvan ambulansı ile ekipler acil durumlarda sokak hayvanlarına destek oluyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
04 Temmuz 2021 Pazar 17:35
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Yavru kediler için seferberlik; besleme noktası 120'ye ulaştı

İSTANBUL

İyi beslenemeyen anne kediler, yavrularını da iyi süt veremediklerinden, bir süre sonra onları terk edebiliyor. Yavrular iyi beslenmezse hastalanıyor, erişkinliğe ulaşmadan ölebiliyor. İlk 5 hafta anne sütüyle beslenen yavru kedilerin annelerinin de bu süre boyunca iyi beslenmesi gerekiyor. Sokaklarda sayıları her geçen gün artan yavru kediler için Kağıthane Belediyesi seferberlik başlattığını duyurdu. Bu kapsamda, belediye ekipleri ilçedeki besleme noktalarının sayısını 120'ye çıkardığını ve bu noktalarda düzenli olarak mama ve su bırakıldığını açıkladı. Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Veterinerlik Birimi’nin sokakta yaşayan yavru kedilerin muayene ve tedavisinin yanı sıra sahiplendirilmesini de üstlendiği bildirildi.

“KAPI ÖNLERİNE BİR KAP MAMA VE SU BIRAKALIM”
Veterinerlik çalışmalarını yerinde inceleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçe sakinlerine kapı önlerine bir kap mama ve su koymaları gerektiği çağrısında bulundu.

Öztekin, “Kağıthane Belediyesi olarak yavru kediler için seferber olduk. Eğer yavru kedinin bir hastalığı varsa, onu annesinden ayırmadan hayvan ambulansımızla olay yerinde tedavisini yapıyoruz. Eğer yavru kedi yalnızsa veterinerlik birimimizde muayene ve tedavisini yapıp sahiplendiriyoruz. Kağıthane Belediyesi olarak talepte bulunan hayvanseverlere de mama dağıtıyoruz. Malum artık yaz aylarındayız. Sokağımıza, kapımızın önüne bir kap mama ve su bırakmayı ihmal etmeyelim. Özellikle yavru kedilere bu aylarda çok iyi bakmamız gerekiyor” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yavru KedilerBesleme NoktasıKağıthane
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