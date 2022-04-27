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Yaylakent Belediyesi Memur alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
27 Nisan 2022 Çarşamba 14:55
Yaylakent Belediyesi Memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Çankırı İli Yaylakent Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 07.06.2022–09.06.2022 tarihleri arasında Yaylakent Belediye Başkanlığı Orta/Çankırı adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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