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Yedikuyular’da tesisler kiraya verilecek

Habere ulaşmak için tıklayınız...

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:34
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Yedikuyular’da tesisler kiraya verilecek

Yedikuyular Kayak ve Kamp Merkezi’ndeki tesisler kiraya veriliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Yedikuyular Kayak ve Kamp Merkezinde bulunan 2 adet tesis, yap-işlet modeli ile kiraya verilecek. 35 adet bungalov ev 17 yıllığına, en az 120 yatak kapasiteli ve 60 odalı kongre otel ve günübirlik restoran ise 29 yıllığına kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihaleye katılacak olanların tekliflerini en geç 13 Temmuz 2021 Salı günü saat 12.00’ye kadar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 03.07.2021 10:41
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşYedikuyular Tesisleri
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