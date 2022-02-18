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Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
18 Şubat 2022 Cuma 13:23
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Yeditepe Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Son başvuru tarihi 04.03.2022 olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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