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Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
26 Mayıs 2022 Perşembe 15:48
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Yeditepe Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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