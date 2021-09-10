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Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu

TÜRMOB'dan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Eylül 2021 Cuma 11:32
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Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru yayınladı. 

Duyuruya göre, 2021/3. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik sınavı 4-13 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınava ilk kez katılacaklar 13-27 Eylül 2021 tarihleri arasında, tekrar sınava katılacaklar ise 25 Ekim - 8 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Sınava ilk kez katılacak adayların TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yapmaları gerekmektedir. Adayların, başvuru dosyalarını PTT aracılığıyla TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi sokak No: 19 Gölbaşı - Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir. 

Başvuru detayları için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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