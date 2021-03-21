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Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav İlanı

Orman Mühendisleri Odası Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav İlanı

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
21 Mart 2021 Pazar 17:46
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Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 5531  sayılı  “Orman  Mühendisliği,  Orman  Endüstri  Mühendisliği  ve  Ağaç  İşleri  Endüstri  Mühendisliği  Hakkında  Kanun” un  6  ıncı  ve  8  inci maddeleri ile “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Tüzüğü” nün 13  üncü  ve  14  üncü  maddelerine  göre  hazırlanıp,  6/5/2009  tarihli  ve  27220  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  “Orman  Mühendisleri  Odası  Mesleki Deneyim  Kazanma  ve  Meslek  Mensupluğu  Sınav  Yönetmeliği”  esaslarına  göre  Serbest  Yeminli  Meslek  Mensupluğu  sınavları  yapılacaktır.  

Aranan özel ve genel şartlar, başvurusu süresi ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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